Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición en Mazatlán, Sinaloa contra Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano” por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a las investigaciones “El Cubano” mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, es identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional y encabezaba una célula delictiva dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como operaciones de lavado de dinero.

Detienen a “El Cubano”, identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional. Foto: Especial

Además, es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa, por lo que su captura representa un golpe a las redes trasnacionales de tráfico, distribución de drogas y a los esquemas financieros que las sostienen.

Lee también Autoridades aseguran más de 200 kg de metanfetamina; desmantelan áreas de producción en Sonora y Sinaloa

A Blanco Joo se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes.

Detienen a “El Cubano”, identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional. Foto: Especial

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc