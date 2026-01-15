Más Información

Elementos de la Secretaría de Marina (), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición en Mazatlán, Sinaloa contra Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano” por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a las investigaciones “El Cubano” mantenía presencia operativa en y Chihuahua, es identificado como coordinador de y encabezaba una célula delictiva dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como operaciones de lavado de dinero.

Detienen a "El Cubano", identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional. Foto: Especial
Detienen a “El Cubano”, identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional. Foto: Especial

Además, es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al , por lo que su captura representa un golpe a las redes trasnacionales de tráfico, distribución de drogas y a los esquemas financieros que las sostienen.

A Blanco Joo se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes.

Detienen a “El Cubano”, identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional. Foto: Especial
Detienen a “El Cubano”, identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional. Foto: Especial

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional () y Guardia Nacional (GN).

