Elementos de la Secretaría de Marina () en coordinación con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), neutralizaron siete artefactos explosivos improvisados, (de ellos tres tipo mortero y cuatro anti-vehículos) en inmediaciones de la localidad de Palo Blanco, en el municipio de Culiacán, .

Al realizar recorridos de personal de la SSPC localizó estos artefactos y solicitaron apoyo a los navales para la destrucción de los explosivos.

Los dispositivos fueron destruidos en el lugar por integrantes de Marina especializado en la Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), evitando con ello que fueran utilizados por presunto personal de la delincuencia organizada en contra de las corporaciones de seguridad y población civil.

Semar neutraliza siete artefactos explosivos improvisados en Sinaloa (13/01/2026). Foto: Especial
Las dependencias reiteraron el compromiso que tienen con las familias para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las presuntas organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

