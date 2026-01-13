Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Más Información
¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo
Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales
Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política
El expresidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, develó su retrato oficial acompañado de senadoras de Morena y con la ausencia de su coordinador, Adán Augusto López.
En la Vieja Casona de Xicoténcatl y acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y de las senadoras Mariela Gutiérrez y Verónica Camino, se destacó la trayectoria de Fernández Noroña.
En el patio central se realizó esta ceremonia, la primera de la que se tenga recuerdo, donde un presidente o expresidente del Senado organiza un acto público para develar su retrato.
La ceremonia se retrasó por media hora en espera del arribo de Adán Augusto López, lo cual no ocurrió.
"No sirve de nada más violencia, hay que trabajar conjuntamente"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]