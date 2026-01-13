Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

El expresidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, develó su retrato oficial acompañado de senadoras de Morena y con la ausencia de su coordinador, Adán Augusto López.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl y acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y de las senadoras Mariela Gutiérrez y Verónica Camino, se destacó la trayectoria de Fernández Noroña.

En el patio central se realizó esta ceremonia, la primera de la que se tenga recuerdo, donde un presidente o expresidente del Senado organiza un acto público para develar su retrato.

La ceremonia se retrasó por media hora en espera del arribo de Adán Augusto López, lo cual no ocurrió.

