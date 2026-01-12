La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero se tratarán asuntos fundamentales, entre los que destaca la reforma electoral, que será el “plato fuerte” y generará debates muy profundos.

Entrevistada en uno de los canales de televisión del Estado, destacó el trabajo de la Comisión creada por el Poder Ejecutivo Federal, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, y en la que participaron diferentes sectores para abordar temas como la fiscalización, la austeridad en materia electoral y la reducción en el número de legisladores.

La legisladora estimó que en este proceso, la Cámara de Diputados fungirá como cámara de origen, mientras que el Senado de la República será revisora.

Castillo Juárez negó que la reforma pretenda eliminar la representatividad, pues “considero que esto no va a ser así, sino que tiene que haber normas importantes para lo que sería esta representación de las diferentes fuerzas políticas en nuestro país”.

Por otro lado, mencionó que en el Poder Legislativo continuarán con las acciones para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y defender su postura de oponerse a la intervención internacional en cualquier país.

En ese punto, destacó que la mandataria condenó desde el primer momento la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Laura Itzel Castillo reivindicó los principios de la política exterior plasmados en la Constitución Política sobre la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención internacional por la vía de la fuerza.

Además, recordó que ésta ha sido una tradición de la diplomacia mexicana que tiene su fundamento en la Doctrina Estrada.

