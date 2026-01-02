Más Información

La presidenta de la Mesa Directiva del , Laura Itzel Castillo, presumió las reformas aprobadas en el último periodo de sesiones y la toma de protesta de los nuevos ministros, magistrados y jueces.

En sus redes sociales expuso:

"En este primer periodo del segundo año de la Sexagésima Sexta Legislatura que me honro presidir en el Senado de la República, quiero decirles que aprobamos leyes muy importantes.

Una de ellas es la Ley Orgánica de la Armada de México; la Ley de Ingresos 2026; la Ley General contra la Extorsión; la Ley de Desarrollo Sustentable para la Cafeticultura; la Ley de Economía Circular; la Ley General de Aguas y la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Además, algo fundamental e histórico, fue el hecho de que tomamos la protesta a 877 personas juzgadoras que fueron electas mediante el voto popular, a partir de la profunda reforma judicial que se hizo en nuestro país.

Y cerramos este año 2025 con certeza de que seguiremos trabajando para beneficio de la patria, es decir, a favor del segundo piso de la Cuarta Transformación”, expuso la senadora por Morena.

