Para mejorar la atención de las alumnas y los alumnos, fortalecer sus aprendizajes y garantizar su permanencia en las escuelas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que en 2026 se profundizará una reforma administrativa y digital en educación media superior del país.

En un comunicado, mencionó que este año se revisará el Convenio Marco de Coordinación con las entidades federativas para promover y prestar los servicios de educación media superior en cada estado, documento que no se ha actualizado desde 2009 e indicó que con ello, se busca establecer con claridad jurídica la correlación entre los ámbitos estatal y nacional.

Señaló que ya se trabaja en la actualización de todas las reglas de registro escolar del bachillerato para desarrollar un sistema informático nacional que permita una gestión unificada de la matrícula, los procesos de ingreso y egreso, así como la expedición del certificado único de educación media superior, entre otros rubros.

Agregó que también se encuentra en marcha el proceso de actualización de las reglas y lineamientos de registro escolar y portabilidad de estudios, a fin de hacer realidad la posibilidad de que las y los estudiantes puedan trasladarse entre instituciones y actualizar efectivamente su formación.

En el ámbito administrativo, el funcionario federal explicó que se trabaja para que la solicitud de documentos a las y los estudiantes no sea repetitiva entre los ámbitos federal y local, con el fin de facilitar la gestión escolar.

Además, se busca establecer mecanismos de verificación interna de documentos y certificados, eliminar los trámites de legalización de certificados estatales y evitar el condicionamiento de la reinscripción por materias reprobadas.

Sobre este tema, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que uno de los factores sistemáticos de expulsión de estudiantes en este nivel educativo es el problema de las materias reprobadas, ya que existían numerosas reglas que impedían la continuidad de los estudios cuando se reprobaba cierto número de asignaturas.

“Entonces, la escuela se volvía, en buena medida, el gran factor de salida de las y los estudiantes. Queremos revertir esta situación y establecer un criterio nacional”, expuso Rodríguez Mora.

Agregó que también se trabaja en la ampliación de los periodos de inscripción y de los plazos para la entrega de documentación, como los certificados de secundaria, ya que estos tiempos se convertían en un obstáculo para la gestión escolar.

Rodríguez Mora subrayó la importancia de que la SEP y las autoridades educativas estatales trabajen de manera coordinada para construir una plataforma nacional de gestión y registro de la Educación Media Superior, que permita dar un mejor seguimiento a lo que ocurre en el sector.

Para lograr este objetivo, añadió, se revisa de manera integral el marco jurídico para adecuarlo, actualizarlo y fortalecerlo, con el fin de hacer más ágil y dinámico el ámbito administrativo mediante el uso de nuevas tecnologías. “Ese es nuestro propósito y lo lograremos con el apoyo de todas las autoridades educativas federales y locales”, afirmó.

