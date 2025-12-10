A partir de enero, se entregarán 900 pesos bimestrales a estudiantes universitarios de Michoacán como apoyo de transporte

La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 80 mil 972 jóvenes de 85 instituciones públicas de educación superior de esa entidad recibirán un apoyo de 900 pesos bimestrales para cubrir gastos de transporte.

Dijo que el registro para la beca abrirá del 15 al 21 de diciembre, mientras que las tarjetas de apoyo comenzarán a entregarse a partir de enero.

Mencionó que en la Universidad Tecnológica de Morelia, se comprobó la relevancia de esta política pública, ya que aproximadamente 60% de las y los estudiantes proviene de municipios distintos a la capital michoacana, lo que confirmó el impacto que tendrá la beca al reducir los costos de traslado y fortalecer la permanencia escolar en la región.

SEP abrirá 10 nuevos bachilleratos en Michoacán

Por otra parte, la dependencia que dirige Mario Delgado informó que ya se definieron las sedes de los 10 nuevos bachilleratos tecnológicos que se abrirán en Michoacán en los municipios de Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro, localidades donde la demanda educativa es mayor y se requieren más espacios para las y los jóvenes.

Indicó que se establecieron 20 ampliaciones de bachilleratos ya existentes que actualmente operan con grupos saturados y se confirmaron los 35 Ciberbachilleratos que formarán parte del nuevo modelo de telebachillerato, con aulas de cómputo, conectividad y actividades deportivas y culturales para ofrecer una formación integral, humanista y científica a estudiantes de zonas rurales y urbanas.

