Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

El alista un paquete de reformas en favor de las ciudades sustentables para revertir los problemas que enfrentan más de 37 millones de mexicanos en materia de hacinamiento, movilidad, contaminación y manejo de residuos.

Afirmó la senadora e integrante de la Comisión Especial de las Ciudades Sostenibles, Mariela Gutiérrez, quien expuso que se debe repensar cómo se administra el territorio, ya que casi una tercera parte de los mexicanos (37 millones) vive en cinco polos urbanos: , Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y el Valle de Toluca.

Indicó que las grandes metrópolis enfrentan fuertes desafíos, por lo que necesitan promover un desarrollo económico vigoroso, pero que sea compatible con un medio ambiente sostenible.

En entrevista resaltó la importancia de avanzar en el objetivo de la Agenda 2030 y destacó la necesidad de apostar por ciudades en las que los habitantes tengan una vida digna y estabilidad social, por lo que es importante realizar análisis y propuestas que contribuyan a avanzar hacia la construcción de estos espacios en el corto, mediano y largo plazo.

Dijo que tan solo en las cinco zonas metropolitanas más grandes del país, que son el Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y el Valle de Toluca, habitan poco más de 37 millones de personas, pero enfrentan problemas de movilidad, de agua, gestión inadecuada de residuos, contaminación del aire, entre otros.

La senadora por el Estado de México resaltó la necesidad de repensar cómo se está administrando el territorio, toda vez que casi una tercera parte de los mexicanos vive en estos cinco polos urbanos.

Puntualizó que la visión debe consolidar un modelo de urbanización integral y humanista que garantice el derecho a la ciudad, asegurando el acceso universal a viviendas dignas y servicios básicos, así como a una movilidad segura y sostenible que priorice a los grupos vulnerables.

Esta estrategia y planeación no solo se debe reducir al binomio gobierno – sociedad, sino que se requiere la suma de voluntades y de una planificación participativa de todos los sectores sociales, incluido a los empresarios, como generadores de , indicó.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, quien forma parte de esta Comisión, manifestó que el objetivo es que las ciudades y su población sea resiliente y estar preparados ante la vulnerabilidad ante desastres, al tiempo de equilibrar el desarrollo urbano con la .

Necesitamos, agregó, ponderar la construcción de ciudades que no solo crezcan, sino en las que se garantice bienestar.

