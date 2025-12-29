El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Los Ángeles destacó las acciones realizadas por autoridades mexicanas en las que se decomisaron durante cateos decenas de motocicletas y que presuntamente pertenecen al exatleta olímpico Ryan James Wedding.

A través de redes sociales, el FBI difundió las imágenes de la motocicletas de las que señala tienen un valor de aproximadamente 40 millones de dólares.

Expresó que el éxito de la incautación de estos vehículos fue gracias a la coordinación entre autoridades mexicanas, canadienses, el FBI y la policía de Los Ángeles.

Aseguran 62 motos vinculadas a exatleta olímpico perseguido por el FBI (29/12/2025). Foto: FBI Los Ángeles

Catean inmuebles ligados a Ryan Wedding en CDMX y Estado de México

El pasado 24 de diciembre, el Gobierno de México informó sobre el decomiso de 62 motocicletas de alta gama y droga, ligadas al exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI de Estados Unidos y quien presuntamente está vinculado con el Cártel de Sinaloa (CDS).

A través de un comunicado conjunto, dependencias de Seguridad mexicanas indicaron que agentes ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad y Estado de México, "relacionados con un exatleta olímpico y quien es "uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses".

Explicaron que como parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre el sujeto de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional.

Motos incautadas en cateos a domicilios ligados al exatleta olímpico, Ryan Wedding, en la CDMX y Edomex / Foto: FBI Los Ángeles

Fue así como las agencias identificaron cuatro inmuebles en la capital mexicana y el vecino estado de México y tras reunir pruebas suficientes, un juez de control otorgó la orden para intervenir los predios.

Tras ello, indicó el comunicado, se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En los operativos participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Ofrecen resompensa de 15 mdd por información del exatleta Ryan Wedding

Apenas el pasado 8 de diciembre, la embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI buscaba al canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico y quien opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa y "dirige un organización violenta dedicada al tráfico de cocaína".

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que Wedding es "uno de los criminales más buscados del FBI".

"Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos", indicó la representación diplomática que encabeza Ronald Johnson.

19 DE NOVIEMBRE: Se puede ver un cartel con la recompensa por la detención de Ryan James Wedding tras una rueda de prensa en la que se anunció la acusación formal del exesquiador olímpico Ryan Wedding, acusado de asesinato y blanqueo de capitales en relación con una organización de tráfico de drogas, en el Departamento de Justicia el 19 de noviembre de 2025 en Washington, D.C. Foto: Andrew Harnik / AFP

La embajada de EU apuntó en el mensaje que cree que Wedding "se esconde en México" y ofrece la citada cantidad "por información que permita detenerlo".

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Wedding, un ex 'snowboarder' olímpico acusado de traficar con drogas desde México.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto con nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.

