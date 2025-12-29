El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, defendió en redes sociales su convocatoria para crear comités educativos con estructura propia, al margen de los canales institucionales de la SEP, al asegurar que su objetivo es exigir el cumplimiento del Artículo 3 constitucional y del Plan de Estudio 2022.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, Arriaga afirmó que estos comités buscan garantizar el uso de los Libros de Texto Gratuitos y la aplicación del modelo educativo vigente, frente a lo que considera presiones políticas y empresariales para modificar el rumbo de la Nueva Escuela Mexicana.

El funcionario respondió a críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego, y dirigentes de oposición como el priista Alejandro Moreno y el panista Héctor Saúl, quienes calificaron su propuesta como “comités de defensa del obradorismo”.

Así, Arriaga rechazó ese calificativo y sostuvo que su planteamiento no es partidista, sino una exigencia para que se apliquen las disposiciones legales en materia educativa.

“Como lo manda la ley: cúmplase el art. 3, el documento rector de la educación básica: Plan de estudio 2022 y permítase el uso de los Libros de Texto Gratuitos”, escribió al responder al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo con lo expresado por Arriaga en estos mensajes y en el desplegado difundido previamente, los comités educativos que propone estarían integrados por docentes y personas afines a la Nueva Escuela Mexicana. Su función, según señaló, sería organizarse para vigilar que las autoridades educativas cumplan con el marco constitucional, los planes y programas oficiales y la distribución y uso de los materiales educativos autorizados.

En otro mensaje, Arriaga confrontó al empresario Ricardo Salinas Pliego y acusó que dentro de la SEP existen decisiones que, desde su perspectiva, responden a intereses empresariales y buscan debilitar la Nueva Escuela Mexicana. En ese contexto, advirtió que se pretende sustituir la educación “crítica y popular” por un modelo que calificó como neoliberal.

“¡No más ‘sí, patrón’!”, increpó el funcionario al señalar que, de mantenerse ese rumbo, se estaría abandonando el proyecto educativo impulsado en los últimos años.

En un mensaje adicional, Arriaga llamó al “magisterio insurgente” a organizarse frente a lo que identificó como presiones de partidos de oposición, organismos empresariales y actores internacionales. Mencionó al PRIAN, a la Coparmex, a la OCDE y a la organización Mexicanos Primero, y sostuvo que la convocatoria a los comités busca defender la Nueva Escuela Mexicana.

En ese mismo mensaje, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que los comités se plantean como una estructura en defensa del plan educativo propuesto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual, indicó, debe aplicarse conforme a la Constitución y a los programas oficiales vigentes.

Las publicaciones se realizaron luego de que Arriaga difundió un desplegado en el que convocó a la creación de comités educativos con estructura propia, al acusar a la SEP de “querer privatizar la educación”, lo que ha generó respuestas institucionales de la SEP y pronunciamientos de la oposición para que se ponga orden en la dependencia.

