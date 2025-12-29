Como lo hizo el viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que México solo está por debajo de Japón en cuanto a desocupación, y repitió que hay un máximo histórico en el país de creación de empleos formales.

En su conferencia mañanera de este lunes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que hay modelo económico distinto que la oposición no acepta y que “el pueblo de México vive mejor hoy”.

“Solamente nos gana Japón, que tiene una pirámide poblacional muy distinta a la de México”, comentó.

“Lo cierto es que el pueblo de México vive mejor hoy, y la economía de México está mejor hoy que lo que estaba con el neoliberalismo, esa es la verdad y lo dicen los datos. Es un buen número, además el número de empleos formales también está en su máximo histórico, porque este dato de empleo incluye los empleos formales y los de la llamada economía no formal o informal”, declaró.

Reiteró que lo importante es estar cerca de la gente: “Si estamos cerca del pueblo, nada va a fallar o todo se va a atender”.

Sheinbaum: Cerramos 2025 como el segundo país con menos desocupación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó el pasado viernes que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desocupación, después de Japón.

"La transformación da resultados", expresó Sheinbaum en sus redes sociales al compartir una gráfica de los países con menos desocupación.

En primer lugar aparece Japón, con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que la tercera posición la ocupa Alemania con 3.8%.

Siguen Países Bajos, con 4%; Australia, 4.3%; Estados Unidos, 4.6%; Irlanda, 4.9%; Austria, 5.8%; Italia, 6%; Bélgica, 6.4%; Francia, 7.7%; Suecia, 9.1%; Finlandia, 10.3%; y España con 10.5%.

