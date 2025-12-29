Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

Como lo hizo el viernes pasado, la presidenta celebró que México solo está por debajo de Japón en cuanto a desocupación, y repitió que hay un máximo histórico en el país de creación de empleos formales.

En su conferencia mañanera de este lunes 9 de diciembre en , Sheinbaum Pardo aseguró que hay que la oposición no acepta y que “el pueblo de México vive mejor hoy”.

Solamente nos gana Japón, que tiene una pirámide poblacional muy distinta a la de México”, comentó.

“Lo cierto es que el pueblo de México vive mejor hoy, y la economía de México está mejor hoy que lo que estaba con el neoliberalismo, esa es la verdad y lo dicen los datos. Es un buen número, además el número de empleos formales también está en su máximo histórico, porque este dato de empleo incluye los empleos formales y los de la llamada economía no formal o informal”, declaró.

Lee también

Reiteró que lo importante es : “Si estamos cerca del pueblo, nada va a fallar o todo se va a atender”.

Sheinbaum: Cerramos 2025 como el segundo país con menos desocupación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó el pasado viernes que México cerró el 2025 como el , después de Japón.

"La transformación da resultados", expresó Sheinbaum en sus redes sociales al compartir una gráfica de los países con menos desocupación.

Lee también

En primer lugar aparece Japón, con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que la tercera posición la ocupa Alemania con 3.8%.

Siguen Países Bajos, con 4%; Australia, 4.3%; Estados Unidos, 4.6%; Irlanda, 4.9%; Austria, 5.8%; Italia, 6%; Bélgica, 6.4%; Francia, 7.7%; Suecia, 9.1%; Finlandia, 10.3%; y España con 10.5%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]