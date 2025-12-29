Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

La presidenta anunció la incorporación a su gobierno de Miguel Torruco Garza, en la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el hijo del exsecretario de Turismo en el gobierno pasado, Miguel Torruco Marqués, sustituye a , recién nombrada consejera jurídica de la Presidencia.

“Ahora lo vamos a incorporar de nuevo, a partir de enero, ya les vamos a decir dónde. Regresa. Bueno, de una vez se los digo: va a la Subsecretaría de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Lee también

“El puesto que dejó Esthela Damián, estaba de subsecretaria, que se encarga de prevención del delito, se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que Esthela está de consejera jurídica. Lo invité y dijo que sí”, comentó la Mandataria federal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]