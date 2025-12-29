La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la incorporación a su gobierno de Miguel Torruco Garza, en la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el hijo del exsecretario de Turismo en el gobierno pasado, Miguel Torruco Marqués, sustituye a Esthela Damián, recién nombrada consejera jurídica de la Presidencia.

“Ahora lo vamos a incorporar de nuevo, a partir de enero, ya les vamos a decir dónde. Regresa. Bueno, de una vez se los digo: va a la Subsecretaría de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El puesto que dejó Esthela Damián, estaba de subsecretaria, que se encarga de prevención del delito, se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que Esthela está de consejera jurídica. Lo invité y dijo que sí”, comentó la Mandataria federal.

mahc / apr