Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado 13 personas fallecidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó debatir con el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien propuso pausar de inmediato todas las obras en proceso y el funcionamiento de aquellas en las que participaron Amílcar Olán, Pedro Salazar Beltrán y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, para someterlas a una auditoría técnica independiente, profesional, profunda y minuciosa, hasta garantizar que no representan un riesgo para la gente.

“No vale la pena, no voy a debatir con el presidente del PRI”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional.

Ante el descarrilamiento, la Presidenta dijo a la gente que las obras que se construyen bajo el sello de autollamada cuarta transformación cuentan con todos los requisitos técnicos y tienen certificados de seguridad.

“Vamos a ser muy responsables en construcción y en la operación como siempre lo hemos sido”, expresó.

Como lo indicó la Secretaría de Marina, la Mandataria federal mencionó que una camioneta exploradora informó que las vías estaban bien: “Esto va a estar a disposición, evidentemente, de la Fiscalía”.

