Un testimonio del accidente del Tren Interoceánico compartió a través de un video difundido en redes sociales su experiencia tras los hechos.
En las imágenes de observa como algunas vagones se encuentran volcados.
El testigo informó que viajaba en compañía de su familia en el último vagón.
"Sentimos que el tren venía muy fuerte y no sabemos si se quedó sin frenos" mencionó el hombre durante la grabación.
Finalizó mencionado que solo tiene golpes leves y que continuarán auxiliando a las personas que lo requieran.
Otro video muestra cómo elementos de Protección Civil retiran en camilla a una mujer lesionada, quien porta collarín. Alrededor se observan más elementos de este servicio público, además de elementos de la Marina y otros ciudadanos.
FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas
