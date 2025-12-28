Más Información

"Iba muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; testigos narran descarrilamiento del Interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; sigue en vivo la cobertura

IMSS da a conocer lista de lesionados que atiende tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

Oposición exige suspender operaciones del Tren Interoceánico tras accidente; pide investigación exhaustiva

Descarrila Tren Interoceánico; saldo va en 13 muertos y cinco heridos graves

¿Dónde descarriló el Tren Interoceánico? Mapa muestra ruta y zona donde ocurrió la tragedia

Un testimonio del accidente del compartió a través de un video difundido en redes sociales su experiencia tras los hechos.

En las imágenes de observa como algunas vagones se encuentran volcados.

El testigo informó que viajaba en compañía de su familia en el último vagón.

"Sentimos que el tren venía muy fuerte y no sabemos si se quedó sin frenos" mencionó el hombre durante la grabación.

Finalizó mencionado que solo tieney que continuarán auxiliando a las personas que lo requieran.

Otro video muestra cómo elementos de Protección Civil retiran en camilla a una mujer lesionada, quien porta collarín. Alrededor se observan más elementos de este servicio público, además de elementos de la Marina y otros ciudadanos.

