Un testimonio del accidente del Tren Interoceánico compartió a través de un video difundido en redes sociales su experiencia tras los hechos.

En las imágenes de observa como algunas vagones se encuentran volcados.

El testigo informó que viajaba en compañía de su familia en el último vagón.

"Sentimos que el tren venía muy fuerte y no sabemos si se quedó sin frenos" mencionó el hombre durante la grabación.

Finalizó mencionado que solo tiene golpes leves y que continuarán auxiliando a las personas que lo requieran.

🗳️📌 'SENTIMOS QUE EL TREN VENÍA MUY FUERTE': EL TESTIMONIO DE UN PASAJERO TRAS EL DESCARRILAMIENTO



Ya circulan testimonios de quienes iban a bordo del tren descarrilado en Oaxaca.



Uno de ellos viajaba con toda su familia.



Cuenta que el tren del Corredor Interoceánico se… pic.twitter.com/3AmnNvvC2x — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 28, 2025

Otro video muestra cómo elementos de Protección Civil retiran en camilla a una mujer lesionada, quien porta collarín. Alrededor se observan más elementos de este servicio público, además de elementos de la Marina y otros ciudadanos.

🚨 El Tren Interoceánico, que recorre el Istmo de Tehuantepec, se descarriló este domingo a la altura de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca, dejando un saldo de 20 personas lesionadas hasta el momento.



📸 #VIDEO: Alberto López | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/ZDWdM88wRg — El Universal (@El_Universal_Mx) December 28, 2025

