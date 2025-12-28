La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el fallecimiento de 13 personas, 98 personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad, por el accidente este domingo del Tren Interoceánico en Oaxaca.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que pidió al secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, que se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal.

Indicó que será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien coordinará las labores.

Lee también Oposición exige suspender operaciones del Tren Interoceánico tras accidente; pide investigación exhaustiva

Destacó que los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

"Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar. La secretaria de Gobernación coordinará las labores".

Lee también 2025 fue el año de apertura del PAN a la ciudadanía, afirma Jorge Romero; resalta un partido “dispuesto a cambiar”

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y su equipo para la atención de este accidente.

"Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando", culminó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em