Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

La presidenta destacó que en este año que concluye, su gobierno adquirió 30 trenes de repavimentación, de los cuales, 10 se entregaron en el , y los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales este sábado, la jefa del Ejecutivo federal también destacó que su gobierno está en proceso de de 13 trenes para atención de caminos alimentadores.

"Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, 10 se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

"Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores. Avanzamos", resaltó.

La presidenta Claudia Sheinbaum también difundió un video de su reciente visita al Estado de México en donde, conviviendo con trabajadores, detalló que estos trenes ayudarán a pavimentar todas calles de 10 municipios de esa entidad, como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

"Estamos en una perfiladora, es parte de los trenes de pavimentación que estamos comprando para todo el país y ahora estamos aquí en el Oriente del Estado de México, en Texcoco, porque son varias máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México.

"Son 10 municipios que ya tienen estos equipos y las y los presidentes municipales se van a encargar a partir de ahora ya a iniciar la repavimentación", explicó la mandataria federal.

