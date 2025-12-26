La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desocupación, después de Japón.

"La transformación da resultados", expresó Sheinbaum en sus redes sociales al compartir una gráfica de los países con menos desocupación.

En primer lugar aparece Japón, con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que la tercera posición la ocupa Alemania con 3.8%.

Siguen Países Bajos, con 4%; Australia, 4.3%; Estados Unidos, 4.6%; Irlanda, 4.9%; Austria, 5.8%; Italia, 6%; Bélgica, 6.4%; Francia, 7.7%; Suecia, 9.1%; Finlandia, 10.3%; y España con 10.5%.

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación (26/12/2025). Foto: X (@Claudiashein)

