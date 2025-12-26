Más Información

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

La presidenta indicó que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desocupación, después de .

"La transformación da resultados", expresó Sheinbaum en sus redes sociales al compartir una gráfica de los países con menos .

En primer lugar aparece Japón, con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que la tercera posición la ocupa Alemania con 3.8%.

Siguen Países Bajos, con 4%; Australia, 4.3%; Estados Unidos, 4.6%; Irlanda, 4.9%; Austria, 5.8%; Italia, 6%; Bélgica, 6.4%; Francia, 7.7%; Suecia, 9.1%; Finlandia, 10.3%; y España con 10.5%.

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación (26/12/2025). Foto: X (@Claudiashein)
nro/apr

