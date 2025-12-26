Durante 2025, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió reconocimientos de mandatarios de países como Canadá, Guatemala, Belice y Estados Unidos por su trabajo de colaboración, pero además, su labor fue destacada por personalidades del mundo del espectáculo internacional.

Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, quien reconoció a la Presidenta Sheinbaum por el envío de bomberos mexicanos a Texas tras las inundaciones, además, celebró la inversión de Netflix de mil millones de dólares para producir series y películas en el país de 2025 a 2028.

Viola Davis en un Michael Kors a su llegada en la alfombra roja de los Oscars 2019 (REUTERS)

El actor ganador del Globo de Oro, Richard Gere, destacó el gran trabajo de la Presidenta durante las negociaciones con el presidente Donald Trump.

El actor Richard Gere entusiasma a las y los asistentes al Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Lee también ¿Sheinbaum puede eliminar el impuesto a videojuegos violentos?; esta es la ruta legal para hacerlo

Por su parte, la actriz ganadora del Premio Oscar, Jamie Lee Curtis, durante una visita a México para la promoción de una de sus películas, mostró su entusiasmo por el hecho de que una mujer gobierne al país.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el programa "Hoy". Foto: VIX

El mundo de la música también mostró su reconocimiento a la Presidenta, ejemplo de ello la cantante Billie Eilish, quien agradeció por el envió de bomberos mexicanos en apoyo tras las inundaciones en Texas.

Oscar 2020: Llegan estrellas del cine mundial a la alfombra roja

Y la cantante Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage respaldó a la mandataria: “Amamos su país y amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ciertamente está ayudando”, expresó durante una presentación en Nuevo León.

Shirley Manson, vocalista de Garbage (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr