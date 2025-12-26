Más Información

Durante 2025, la Presidenta de México, recibió reconocimientos de mandatarios de países como Canadá, Guatemala, Belice y Estados Unidos por su trabajo de colaboración, pero además, su labor fue destacada por personalidades del mundo del espectáculo internacional.

Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, , quien reconoció a la Presidenta Sheinbaum por el envío de bomberos mexicanos a Texas tras las inundaciones, además, celebró la inversión de Netflix de mil millones de dólares para producir series y películas en el país de 2025 a 2028.

Viola Davis en un Michael Kors a su llegada en la alfombra roja de los Oscars 2019 (REUTERS)
El actor ganador del Globo de Oro, , destacó el gran trabajo de la Presidenta durante las negociaciones con el presidente .

El actor Richard Gere entusiasma a las y los asistentes al Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Por su parte, la actriz ganadora del Premio Oscar, , durante una visita a México para la promoción de una de sus películas, mostró su entusiasmo por el hecho de que una mujer gobierne al país.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el programa "Hoy". Foto: VIX
El mundo de la música también mostró su reconocimiento a la Presidenta, ejemplo de ello la cantante , quien agradeció por el envió de bomberos mexicanos en apoyo tras las inundaciones en Texas.

Oscar 2020: Llegan estrellas del cine mundial a la alfombra roja
Y la cantante , vocalista de la banda Garbage respaldó a la mandataria: “Amamos su país y amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ciertamente está ayudando”, expresó durante una presentación en Nuevo León.

Shirley Manson, vocalista de Garbage (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
