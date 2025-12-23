Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

La presidenta celebró un repunte de la economía en octubre y aunque admitió que “ha sido un año de muchos retos”, aseguró que se cerró bien el 2025.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en , Sheinbaum destacó el crecimiento del indicador de actividad económica.

“Ha sido un año de muchos retos, pero lo cerramos bien”, expresó.

Sobre la inflación, la Mandataria federal refirió que estaba en 3.72% en diciembre.

Cuestionada sobre cómo ve el movimiento de transformación, de cara a las elecciones de 2027, dijo que lo ve “muy bien”, con unidad, pese a diferencias.

“Alrededor del movimiento que representamos hay mucha unidad y hay mucha consolidación”, dijo al destacar continuidad en las políticas que iniciaron en el gobierno pasado.

