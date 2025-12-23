La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró un repunte de la economía en octubre y aunque admitió que “ha sido un año de muchos retos”, aseguró que se cerró bien el 2025.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó el crecimiento del indicador de actividad económica.

“Ha sido un año de muchos retos, pero lo cerramos bien”, expresó.

Sobre la inflación, la Mandataria federal refirió que estaba en 3.72% en diciembre.

Cuestionada sobre cómo ve el movimiento de transformación, de cara a las elecciones de 2027, dijo que lo ve “muy bien”, con unidad, pese a diferencias.

“Alrededor del movimiento que representamos hay mucha unidad y hay mucha consolidación”, dijo al destacar continuidad en las políticas que iniciaron en el gobierno pasado.

