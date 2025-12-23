Más Información

La presidenta anunció que ya no va el porque “tiene muchas complicaciones”.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en .

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Entonces cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos esa decisión de que no se cobre el impuesto, y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, muchos de ellos en línea y pues generar una .

“Cuesta dinero y además promueve violencia. Decidimos que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones”, añadió.

El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que “lo que es importante es el componente de violencia”, tras haber presentado la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco que reveló que es prioridad la de adolescentes.

“Tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido de los videojuegos, es un fenómeno nuevo que tiene sus lados positivos también, pero hay que regular, ver el contenido que tiene”, señaló.

