Si estás buscando un regalo especial para un gamer esta Navidad, algo que realmente lo emocione y no sea lo típico, esta PlayStation 5 Edición Limitada Gold Ghost of Yōtei merece estar en tu radar. Es una versión dorada de la PS5 con un diseño poco común, pensada para quienes aprecian los detalles, el diseño y los videojuegos bien hechos.

Además de su apariencia llamativa, viene con el control a juego y el título Ghost of Yōtei en formato digital. Lo mejor es que tiene 23% de descuento y puedes pagarla a meses sin intereses.

¿Qué incluye esta PS5 edición limitada?

Este bundle ya viene listo para usarse, sin necesidad de comprar nada extra:

Consola PlayStation 5 con acabado dorado exclusivo

con acabado dorado exclusivo Control inalámbrico DualSense , también en dorado

, también en dorado Juego Ghost of Yōtei en formato digital

Solo es cuestión de conectarla y empezar a jugar.

Potencia y diseño: lo mejor de los dos mundos

Esta edición especial no solo se ve bien: también ofrece el rendimiento que se espera de una consola de nueva generación. Entre sus principales características están:

1 TB de almacenamiento interno

Tiempos de carga rápidos y gráficos avanzados

Tecnología háptica del DualSense , con vibraciones realistas y gatillos adaptativos

, con vibraciones realistas y gatillos adaptativos Formato Slim, ideal si hay poco espacio en el mueble o ya está ocupado por adornos navideños

Precio con descuento y pagos a meses

Este paquete está disponible por $11,695 pesos, con un descuento del 23% sobre su precio original. Y para hacerlo más accesible, se puede pagar a meses sin intereses, lo cual ayuda a repartir el gasto sin comprometer otras compras de temporada.

¿Para quién es este regalo?

Para quien ya soñaba con una PS5, pero quiere una edición diferente

Para gamers que disfrutan de juegos con historia y gran dirección artística

Para coleccionistas o fans de las ediciones especiales

Para quienes quieren aprovechar una buena oferta con MSI

O simplemente, para alguien que se merece un regalo inolvidable

Este modelo está disponible por tiempo limitado. Al ser una edición especial, es posible que se agote pronto.

