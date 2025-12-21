Como parte de la temporada de Navidad y Año Nuevo en la que se obsequian regalos como videojuegos a infancias, la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a verificar la clasificación.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, recordó que la clasificación va desde contenido para todo público hasta contenido extremo y adulto.

"Si en estas fechas regalarás videojuegos, recuerda verificar su clasificación, así promovemos el bienestar de niñas, niños y adolescentes al momento de jugar", dijo secretaria de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional (10/12/2025). Foto: X (@rosaicela_)

Conoce la clasificación de los videojuegos

Contenido "A" para todo público

El contenido es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje soez moderado.

Contenido "B" para adolescentes a partir de 12 años

Puede que contenga más violencia de caricatura, de fantasía o ligera, lenguaje soez moderado o temas insinuantes mínimamente provocativos. Existen elementos que muestran violencia ocasional hacia personajes fantásticos y animaciones de sangre. Lenguaje moderado. Temas insinuantes moderados y travesuras cómicas. No deben de incluir referencias de violencia sexual o intensa, ni contenido sexual.

Contenido "B15" para mayores de 15 años

Pueden contener violencia, temas insinuantes, humor vulgar, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte, así como referencias violentas, de alcohol, tabaco y drogas.

Temas de contenido insinuante y sexual, así como desnudez parcial, lenguaje soez moderado. También pueden contener humor vulgar y letra de canciones.

Contenido "C" no apto para personas menores de 18 años

Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte.

El nivel de violencia representado es alto, explícito, frecuente y hasta brutal, incluye elementos explícitos de actividad sexual y el cuerpo humano desnudo.

Lenguaje fuerte, letra de canciones fuerte y humor para adultos. Contenido sexual o desnudez, uso de drogas, alcohol o tabaco, y apuestas simuladas.

Contenido "D" extremo y adulto

El contenido es apto sólo para mayores de edad y pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real.

El contenido es altamente violento, explícito y fatal. Sexualidad gráfica frecuente y explícita y, el cuerpo humano totalmente desnudo. La exposición de cada uno de estos elementos puede ser prolongada.

La adquisición por parte del consumidor de los videojuegos clasificación C y D se hará únicamente contando con una identificación oficial que compruebe la mayoría de edad.

Según los lineamiento, la estampa con la Clasificación se ubicará impresa o con una etiqueta adherida a la carátula frontal del videojuego.

