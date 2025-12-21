Un juez dictó sentencia de 66 años de prisión contra Adrián Andrade Doroteo y también para Pedro Felipe Piedra Domínguez por los delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidores de señal.

En mayo de 2024, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911, en el cual se reportó el robo de un tractocamión en la autopista Tlaxcala-Puebla.

Al ubicar la unidad, detuvieron a estas personas asegurándoles un inhibidor de señales; al solicitarles acreditar la propiedad del camión y mercancía, los tripulantes dijeron no contar con los documentos.

Lee también Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, quien aportó las pruebas y el juez dictó sentencia, además de una multa de 195 mil 426 pesos, para cada uno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc