Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, fue criticada por presuntamente hacer un llamado al boicot de Totalplay, la empresa de telecomunicaciones que pertenece a Grupo Salinas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante el conversatorio "Hay futuro y es de izquierda", realizado en el Congreso de la Ciudad de México, la secretaria de las mujeres habló sobre el activismo de los jóvenes y sus posturas frente a injusticias como la guerra en Palestina, por lo que, a manera de ejemplo, dijo que si se iniciara un boicot contra el empresario, los propios gobiernos de Morena no tendrían que tener contratos con Totalplay.

"Pensemos en Salinas Pliego, o sea si todos iniciamos un boicot (...) iniciando por los propios gobiernos de Morena que no tenga nadie un contrato con Totalplay, por ejemplo. (...) Tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos", expresó.

Conversatorio "Hay futuro y es de izquierda" en el Congreso de la CDMX (18/12/2025). Foto: X (@LautaroRivara)

En el conversatorio se tocaron temas de las derechas y extremas derechas en el mundo, por lo que en redes sociales criticaron a Hernández Mora al decir que su llamado era en realidad para "no beneficiar a la ultraderecha como Ricardo Salinas y otras empresas".

"Una funcionaria pública llamando a boicots ideológicos usando los recursos públicos de un congreso, para presionar a un actor privado por razones políticas, suena a advertencia autoritaria", comentó la periodista Laura Brugés en su cuenta de X.

Citlalli Hernández dice que no hizo ningún llamado al boicot

Citlalli Hernández respondió a la acusación que le lanzó la periodista Laura Brugés y aseguró que ella no hizo ningún llamado al boicot y aseguró que no habló desde su investidura como funcionaria sino que fue invitada a dialogar sobre las diversas formas de activismo y militancia frente a las injusticias.

"Es importante no desinformar. Yo no hice ningún llamado ni hablé desde mi posición institucional. Ayer por la noche estuve en una conversación a la que me invitaron con jóvenes de la generación Z y hablamos de las diversas formas de hacer activismo y militancia frente a las injusticias, frente a lo que nos indigna y frente a lo que no nos gusta de nuestra realidad", escribió.

Sobre el empresario Salinas, la secretaria de las mujeres dijo que "si creemos que un empresario como Salinas Pliego debe pagar sus impuestos, no consumamos productos de sus empresas hasta que los pague", en referencia al cambio en el consumo de los jóvenes como parte de su activismo y militancia.

"Sí creo en la resistencia civil pacífica como activismo y sí creo en que el cambio en nuestros consumos pueden ser formas de militancia (...). Si estamos en contra de la guerra, no consumamos productos de empresas que financian el genocidio", agregó.

Salinas Pliego debe pagar 51 mil millones de pesos al SAT

El comentario de la funcionaria se da en un contexto donde este viernes 19 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en enero del 2026 pedirá al empresario el pago de 51 mil millones de pesos por los adeudos fiscales de sus empresas.

Al conversatorio, organizado por Generación Esperanza, acudieron también la diputada morenista Andrea Navarro, la estudiante y activista Arlín Medrano, así como el sociólogo Lautaro Rivara.

