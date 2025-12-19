"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Más Información

El empresario respondió a la presidenta sobre su adeudo fiscal que deberá pagar en enero, y dijo que su objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno.

“Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva”, publicó en su cuenta de X.

De acuerdo con el dueño de Grupo Salinas, lo más prudente y responsable de parte de la firma es "esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan".

Ricardo Salinas dijo que hay voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan. Foto: especial
Ricardo Salinas dijo que hay voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan. Foto: especial

Agrega que solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, "cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”.

Salinas Pliego dijo que hay voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan, la cual siempre ha existido y se demuestra con la entrega al fisco de más de 285 mil millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa.

Refirió que es solo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013, que los jueces determinaron como improcedentes, donde tienen diferencias.

"En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado porque una parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial”, explicó.

