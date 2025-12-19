Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en la región de América del Norte, y de que legisladoras y militantes de Morena presentaran posteriormente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a las autoridades ministeriales dar seguimiento al caso.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria se refirió a los señalamientos en contra del exmandatario estatal y subrayó que cualquier asunto relacionado con presuntos delitos debe atenderse en las instancias correspondientes.

“Regrese lo robado al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, tiene que responder la Fiscalía. A ellos les corresponde”, expresó Sheinbaum, al marcar distancia del proceso y reiterar el respeto a la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.

Lee también Banco Mundial reconoce crecimiento histórico de la clase media en México; Ramírez Cuevas resalta políticas de la Cuarta Transformación

El posicionamiento de la presidenta se da luego de que, a principios de diciembre, el PAN anunció el nombramiento de Cabeza de Vaca como su nuevo representante en América del Norte. De acuerdo con el partido, la designación busca reposicionar a la fuerza política entre la comunidad migrante, principalmente en Estados Unidos, así como fortalecer las relaciones comerciales y políticas de los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá.

Tras el anuncio, integrantes de Morena hicieron públicas denuncias ante la FGR en contra del exgobernador, retomando señalamientos previos por presuntas irregularidades durante su gestión en Tamaulipas.

Lee también Sheinbaum: Embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo en la FGR; "fue un acuerdo entre los dos", afirma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr