Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en la región de América del Norte, y de que legisladoras y militantes de Morena presentaran posteriormente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a las autoridades ministeriales dar seguimiento al caso.
Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria se refirió a los señalamientos en contra del exmandatario estatal y subrayó que cualquier asunto relacionado con presuntos delitos debe atenderse en las instancias correspondientes.
“Regrese lo robado al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, tiene que responder la Fiscalía. A ellos les corresponde”, expresó Sheinbaum, al marcar distancia del proceso y reiterar el respeto a la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
El posicionamiento de la presidenta se da luego de que, a principios de diciembre, el PAN anunció el nombramiento de Cabeza de Vaca como su nuevo representante en América del Norte. De acuerdo con el partido, la designación busca reposicionar a la fuerza política entre la comunidad migrante, principalmente en Estados Unidos, así como fortalecer las relaciones comerciales y políticas de los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá.
Tras el anuncio, integrantes de Morena hicieron públicas denuncias ante la FGR en contra del exgobernador, retomando señalamientos previos por presuntas irregularidades durante su gestión en Tamaulipas.
