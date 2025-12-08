Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, agradeció al presidente del PAN, , por haberlo designado este lunes como representante del partido para la región de América del Norte.

En redes sociales, aseguró que asumirá esta nueva encomienda con responsabilidad y convicción, poniendo “todo mi empeño en promover la visión de país que se tiene en Acción Nacional”.

El exmandatario estatal, asimismo, aseguró que se consolidará y conquistará la confianza de la ciudadanía.

Al asumir el nombramiento, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que la visión del PAN es fortalecer lazos de amistad, de hermandad y la alianza comercial con los países vecinos el norte: “lo tomo con mucho orgullo y convicción”, dijo.

El presidente del PAN, , designó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como representante de Acción Nacional para la región de América del Norte, como parte del “relanzamiento” del partido.

Romero Herrera resaltó la relevancia estratégica de esta región para México, así como la importancia de contar con un perfil con “experiencia acreditada” como el del exmandatario estatal.

“Es un nombramiento muy importante respecto a una zona geográfica vital para nuestro país”, agregó el dirigente nacional del blanquiazul.

Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales, también destacó la trayectoria de Cabeza de Vaca, asegurando que su trabajo lo ha posicionado como uno de los perfiles que mejor conocen la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

