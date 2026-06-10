Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles".

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles".

Trump insistió en que Irán derribó un helicóptero estadounidense, y dijo que eso "da derecho" a Estados Unidos a atacarlos.

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Trump se quejó de la lentitud de las negociaciones con Teherán sobre un acuerdo para poner fin a la guerra, que, según él, siguen en curso.

"Llevo varios meses trabajando con Irán", dijo. "Deberían firmar el acuerdo. Es un buen acuerdo. No sé qué están haciendo".

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El mandatario estadounidense se negó a descartar ataques contra infraestructura civil, incluyendo centrales eléctricas y puentes, expresando su frustración porque Irán aún no ha firmado el acuerdo.

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"Están dando largas y largas, y dicen: ‘Está bien, démosles un par de días más’", dijo. "Están dando largas porque es un documento importante".

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