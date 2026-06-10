[Publicidad]
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles".
"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles".
Trump insistió en que Irán derribó un helicóptero estadounidense, y dijo que eso "da derecho" a Estados Unidos a atacarlos.
Lee también Irán ha tardado demasiado en negociar y ahora deberá "pagar el precio": Trump; "¡El matón de Medio Oriente está muerto!"
Trump se quejó de la lentitud de las negociaciones con Teherán sobre un acuerdo para poner fin a la guerra, que, según él, siguen en curso.
"Llevo varios meses trabajando con Irán", dijo. "Deberían firmar el acuerdo. Es un buen acuerdo. No sé qué están haciendo".
[Publicidad]
El mandatario estadounidense se negó a descartar ataques contra infraestructura civil, incluyendo centrales eléctricas y puentes, expresando su frustración porque Irán aún no ha firmado el acuerdo.
Lee también OIEA exige a Irán más información sobre reservas de uranio; considera "urgente" que informe sobre inventarios de material nuclear
"Están dando largas y largas, y dicen: ‘Está bien, démosles un par de días más’", dijo. "Están dando largas porque es un documento importante".
[Publicidad]
Jefe de la ONU advierte riesgo de una "guerra total" en Medio Oriente; declaración llega tras nuevos ataques entre Irán y EU
mcc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Roberto Carlos pone a México como favorito; pronostica triunfo del Tri ante Sudáfrica en el debut mundialista
Descubre y Compra
El Samsung Galaxy que puedes comprar por menos de 5 mil 500 en Amazon México; aprovecha el descuento del 38%
Estados
Al menos 30 escuelas de Hidalgo activan clases a distancia por mal clima; lluvias complican movilidad y acceso a comunidades
Estados
Comandante de la Policía de Abasolo, Guanajuato, es asesinado en emboscada; atacantes lo interceptaron cuando viajaba en motocicleta
Sección
Los 10 futbolistas más guapos del Mundial 2026; dos mexicanos encabezan la lista
Sección
VIDEO | “Morena asquerosa”: la agresión de Lady Güera que desató indignación
Sección
¿Qué le pasó a Konnan? La dolorosa razón por la que el ícono de la lucha libre perdió ambas piernas
Sección
¿Lloverá en la inauguración del Mundial? Alertan tormentas en CDMX para el partido de México