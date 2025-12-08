El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido en esa entidad por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Esto en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que César "N" había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

En tanto el 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

La FGR señaló que los hechos, materia de investigación en contra del exmandatario estatal son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

