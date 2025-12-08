La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este jueves la 139 Asamblea General del Infonavit, donde destacó los avances de su gobierno en el fortalecimiento del derecho a una vivienda digna para las y los trabajadores del país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria subrayó la importancia de consolidar políticas públicas que reduzcan las desigualdades y permitan a más familias acceder a créditos y programas habitacionales.

“En Palacio Nacional, encabezamos la 139 Asamblea General Infonavit. Avanzamos en el derecho a vivienda digna para las y los trabajadores de nuestro país”, expresó.

La Asamblea General es el órgano máximo de decisión del Instituto y en ella se revisan los avances anuales, así como nuevas estrategias en materia de financiamiento, construcción y recuperación de vivienda.

Cabe mencionar que, el encuentro contó con la participación de representantes del sector obrero, empresarial y gubernamental, quienes coincidieron en la necesidad de robustecer los programas actuales y crear nuevos mecanismos que mejoren el acceso a vivienda en todo el territorio nacional.

La asamblea también fue encabezada por el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

