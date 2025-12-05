Más Información
El Consejo de Administración del Infonavit aprobó la implementación de la Firma Electrónica Avanzada en actos jurídicos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras, como parte de las acciones de modernización y transparencia de sus procesos.
Con esta medida, el Instituto simplifica y agiliza sus trámites, porque permite la simplificación de los procedimientos administrativos; validación de los documentos mediante procesos digitales; optimización de los tiempos de respuesta.
Así como la digitalización de los trámites sin intermediarios físicos; y la reducción del uso de papel y promoción de prácticas sostenibles.
Durante la transición para su implementación, la Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT) convivirá con la firma autógrafa que actualmente se utiliza para los actos jurídicos.
Con esta innovación, el Infonavit refuerza su compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción.
Del mismo modo, la digitalización garantiza prácticas más transparentes, confiables y responsables con los recursos de las y los trabajadores.
