La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la autorización de la fusión de Multiva con CIBanco en un oficio publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El visto bueno se dio a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la dependencia, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), enviara la solicitud correspondiente.

Así, Hacienda autorizó la fusión de “Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva", como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación, resultante de la escisión de "CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple", como sociedad fusionada que se extingue.

Lo anterior, conforme a los términos previstos en los respectivos proyectos de Resoluciones Unánimes de Accionistas adoptadas fuera de Asamblea de “Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva” y de la sociedad de nueva creación, resultante de la escisión de "CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple", sujeta a las condiciones que se establecen en el resolutivo.

CIBanco fue una de las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener débiles controles antilavado de dinero.

