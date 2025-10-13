En el primer día del pago a sus clientes, las sucursales de CIBanco empezaron este lunes con vigilancia privada. El aviso del IPAB de que la institución está en proceso de liquidación destaca entre los ventanales que dejan ver a unos cuantos empleados revisando computadoras.

En un recorrido realizado por El Universal en la zona de Polanco, la imagen es similar: un custodio realiza pequeños rondines a las afueras de las instalaciones vacías, donde uno que otro curioso se acerca a leer el aviso de la autoridad donde se explica a los ahorradores cómo recuperar su dinero y, a los acreditados, se les invita a que no dejen de pagar sus préstamos.

La imagen es muy distinta en el corporativo de CIBanco en Mariano Escobedo y Campos Elíseos. Policía de la Ciudad de México y seguridad privada resguardan el inmueble, que en la mañana y mediodía de este lunes muestra un desfile de empleados, autoridades y clientes. La atención es con cita previa, e incluso si alguien se acerca a tomar fotografías, inmediatamente es cuestionado por la vigilancia del motivo de su presencia en su lugar.

El flujo de autos y camionetas de lujo es constante en el lugar. Personas con documentos en la mano entran y salen del corporativo, donde también se observan a trabajadores de CIBanco en lo que parecería una jornada normal y no primer día de la liquidación de CIBanco.

“Nuestra cuenta amaneció vacía. No sabemos si vamos a recuperar nuestro dinero”

Al mediodía, la presencia de una pareja de adultos mayores cambia la escena. Es su segunda visita al corporativo luego de que el viernes, se enteraron de la liquidación de CIBanco.

Clientes de la casa de bolsa de la firma y con recursos en CIBanco, se percataron que la cuenta, con más de 3.5 millones de pesos se encontraba vacía.

Piden que algún directivo del banco los atienda pero hasta ahora, solo se han limitado a pedirles un escrito donde expliquen su caso y los invitan a interponer una queja en la Condusef.

De manera anónima, una de las personas afectadas relató a El Universal su caso. En 2020, un ejecutivo de CIBanco, de nombre Jorge Nava, invitó a la pareja a invertir en Casa de Bolsa CIBanco, ofreciendo buenos rendimientos y el manejo de cuentas.

De acuerdo con la afectada, dicho ejecutivo realizaba todas las operaciones a su nombre, y con el paso del tiempo se ganó su confianza.

Incluso, relata, vendieron un departamento y una casa y depositaron parte de los recursos en la cuenta en CIBanco.

Todo transcurría con normalidad y el ejecutivo tranquilizó a la pareja a finales de junio, cuando se dio a conocer el señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses de que en CIBanco se habían detectado supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero. Les explicó que no había ningún problema con sus recursos.

Una vez que expusieron el caso en CIBanco, se enteraron que el pasado 26 de septiembre, el ejecutivo renunció a la institución y no han podido localizarlo.

Hasta el momento, no han recibido información de cómo pueden acceder al dinero que quedó en una de sus cuentas y están a la espera de que el personal del banco les informe cómo poder recuperar sus inversiones.

En su relato, la persona afectada narró que pudo confrontar a uno de los ejecutivos, a quien reclamó personalmente que es un robo lo que les está haciendo.

La pareja de adultos mayores contactó a dos personas más que fueron supuestamente defraudados por la misma persona; sin embargo, hasta el momento no saben cómo proceder y siguen esperando apoyo de la institución financiera.

En plena hora de la comida, ambos se quedaron esperando afuera del corporativo, donde una ejecutiva les informó que estaba intentando que un directivo pudiera atenderles.

“No sabemos a quién recurrir y no confiamos en ningún abogado. Todo indica que ya se quedaron con nuestro dinero”, dijo la entrevistada.

