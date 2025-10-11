CIbanco se dirigió a sus clientes ante el anuncio de su liquidación para operar como banco en México, enviando un mensaje de que la decisión fue para cuidar los intereses de sus ahorradores.

“Esta decisión ha sido difícil pero necesaria, adoptada con un profundo sentido de responsabilidad y con el propósito fundamental de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional”, dice la misiva.

El documento, firmado por Tenedora CI, accionista mayoritario de CI Banco, informó al público en general que, derivado de los efectos de la orden emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) el 25 de junio de 2025, y del impacto que dicha medida ha tenido sobre su operación, patrimonio y viabilidad de la institución, el administrador cautelar designado el 26 de junio, por las autoridades competentes, en coordinación con los accionistas del banco, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la revocación voluntaria de la autorización para operar como institución de banca múltiple.

CIBanco. Foto: AFP

“Durante todo el proceso de intervención y administración cautelar, los accionistas y funcionarios del banco, han cooperado de manera plena con las autoridades financieras mexicanas, proporcionando toda la información y documentación requerida. Sin embargo, ante la situación de falta de liquidez que enfrenta la institución, se ha considerado que esta decisión representa la vía más responsable para garantizar una ordenada conclusión de operaciones y la liquidación de la sociedad conforme a la ley”, dijo la firma.

No han hallado evidencias de actos ilícitos

CIBanco dijo que se reitera que a la fecha y habiendo transcurrido 105 días desde la emisión de la orden del FinCEN, sin haber recibido base adicional de las autoridades americanas, no se han encontrado evidencias que acrediten la comisión de irregularidades o actos ilícitos mencionados en la orden emitida por FinCEN, lo cual ha sido corroborado por dictámenes elaborados por terceros independientes nacionales e internacionales.

“No obstante, los efectos derivados de dicha orden provocaron una pérdida material en el valor de los activos y un deterioro estructural en la capacidad operativa, lo que ha imposibilitado la continuidad del Banco como negocio en marcha en condiciones sostenibles”, añadió.

CIBanco dijo que los accionistas y funcionarios de la firma, encabezados por Tenedora CI, refrendan su compromiso de continuar colaborando de manera transparente y constructiva con las autoridades competentes, reafirmando su convicción de que esta decisión, aunque difícil, representa el camino más responsable para proteger a quienes han confiado en CIBanco.

