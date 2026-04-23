La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que refuerza las acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por lo que, a través de la UIF, presentó denuncias ante la FGR, por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano, informó la dependencia federal en un comunicado.

Las acciones son a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

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Lo anterior luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

Hacienda refirió que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

Indicó que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades. También se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.

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De acuerdo con la dependencia del gobierno federal también se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

Por ello, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

"Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas", indicó Hacienda.