EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 23 personas y entidades ligados al Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció las sanciones contra lo que llamó “una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cartel de Sinaloa”.

Señaló a los sancionados de permitir que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia.

“Al aprovechar las cadenas de suministro internacionales y las instalaciones de producción clandestinas, estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia que nunca”, incluyendo fentanilo y metanfetaminas.

Las sanciones, subrayó el Tesoro estadounidense, abarcan todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos.

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De México, la OFAC sancionó a Karina Guadalupe Carrillo Torres, de Sinaloa, señalada de ser intermediaria de precursores de fentanilo y de tener conexiones familiares con "Los Chapitos", y su esposo, Regulo Acosta Hernández, acusado de ser proveedor de fentanilo y cocaína, así como las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V, de las que son dueños. Carrillo y Acosta fueron arrestados en marzo de 2026 por las autoridades mexicanas, por delito relacionados con las drogas.

María Viridiana Rugerio Arriaga, residente de León, Guanajuato y dueña de la empresa Química Soluciones y Logística Internal Bajío, S.A. de C.V., fue sancionada junto con su empresa, al considerar el Tesoro que compra precursores químicos de India y los vende a productores de droga para que los conviertan en fentanilo y metanfetaminas.

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De Jalisco y la Ciudad de México también hay sancionados. En el primer caso, fue sancionado José de Jesús Ramírez Torres, de quien la OFAC señala que usa sus empresas, incluyendo Corporativo y Enlace Ram (incluida en las sancionadas), para importar precursores de metanfetaminas a México. La red de Ramírez Torres, señala la OFAC, incluye Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V. y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V., así como E-Ram Group LLC, con sede en Florida. Todas fueron sancionadas.

De la Ciudad de México, el Tesoro sancionó a Reyma Global Trading, importadora de químicos que, según el gobierno de Estados Unidos, han utilizado el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales para la producción de metanfetaminas. Fue igualmente sancionada Aduaeasy S. de R.L. de C.V., otra importadora de químicos.

La OFAC también sancionó a dos personas a las que acusa de estar afiliadas al Cártel de Sinaloa: Ramiro Baltazar Féliz Heras, descrito como miembro de alto rango de "Los Mayos" e involucrado en tráfico de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, y Alejandro Reynoso Jiménez, químico y “operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara” que trabaja con "Los Chapitos". Junto con Reynoso, detenido en España en 2025, sancionó a su farmacia, Botánica 2000, donde, dice, “producía píldoras de fentanilo para ser enviadas a Estados Unidos”.

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Entre los sancionados están también Satishkumar Hareshbhai Sutaria, proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comercializa precursores del fentanilo destinados a la producción de fentanilo ilícito, así como Yuktakumari Ashishkumar Modi. Ambos, dijo, facilitan la venta y el envío de estos precursores a México y Guatemala, entre ellos el N-Boc-4-piperidona.

La OFAC afirma que Sutaria y Modi, detenidos en marzo de 2025 en India, han utilizado SR Chemicals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals), ambas empresas de productos químicos farmacéuticos con sede en la India, para llevar a cabo estas transacciones. Las empresas también fueron sancionadas.

Asimismo, fue sancionado Jaime Augusto Barrientos Camez, intermediario de precursores de fentanilo con sede en Guatemala que se abastece de diversas empresas de India, incluyendo Agrat; la empresa guatemalteca J and C Import, que Barrientos usó para recibir N-Boc-4-piperidona, y la guatemalteca Central Logística de Servicios.

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El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el presidente Donald Trump "ha dejado claro que no se permitirá que los cárteles terroristas siembren el caos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades. El Tesoro seguirá actuando en todas las etapas de la cadena de suministro de opiáceos para mantener la seguridad de Estados Unidos y evitar que se pierdan más vidas a causa del fentanilo".

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