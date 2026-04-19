Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron en una empresa de paquetería ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco una caja que contenía siete figuras probablemente de cerámica de estas, tres cráneos, tres manzanas y una esfera con aproximadamente cinco kilos 766 gramos de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR) integra una investigación en contra de quien o quienes hayan participado en un delito contra la salud, luego del aseguramiento de narcótico en una empresa de paquetería.

La dependencia señaló que estas acciones son el resultado de una denuncia anónima, por lo que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, ya integra la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho.

Aseguran más de cinco kilos de metanfetamina en Jalisco (19/04/2026). Foto: Especial

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