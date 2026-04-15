Más Información
Embajador Johnson reporta baja de 35% en muertes por sobredosis en EU; destaca combate a cárteles con México
Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio
Claves del fracking en México; consultas en comunidades, un comité de expertos y soberanía, entre lo anunciado por el gobierno
Expertos ven a Infodemia MX como un órgano de propaganda y sin metodología de verificación; 6 de cada 10 “desmentidos” en 2025 están vinculados a la 4T
Senado avala que 255 marinos y soldados sean adiestrados por EU; incluye ejercicio en Antigua y Barbuda
Advierten riesgos por bloqueo de cuentas por parte de la UIF; especialista ve difícil equilibrar derechos y certeza jurídica
¿Y el Detector de Mentiras?; tras apertura de expediente a Villamil y Elorza, no emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum
Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump
Buscaré la candidatura de Guerrero solo si Morena me lo pide: Félix Salgado; "voy si el partido me dice que le falta un lucero", dice
Un mexicano indocumentado fue condenado a 27 años de prisión en Texas por tráfico de metanfetaminas, anunció este miércoles la fiscalía del Distrito Este.
En un comunicado, la fiscalía informó que Israel Sánchez Arciga, de 48 años, se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir, así como de posesión con intención de fabricar y distribuir metanfetamina, por lo que fue condenado a 324 meses de prisión federal por el juez federal de distrito Amos L. Mazzant III el 14 de abril.
De acuerdo con la información, Arciga y otros importaban metanfetamina líquida desde México, completaban el proceso de fabricación de droga de “alta pureza” en Texas y luego la distribuían en el Distrito Este.
Lee también SRE reporta nuevo fallecimiento de un mexicano bajo custodia de ICE; suman 15 muertes de connacionales
El comunicado detalla que Arciga, quien ingresó a Estados Unidos de forma irregular, estaba en posesión de un arma de fuego cuando fue detenido, el 14 de julio de 2023, frente al laboratorio de conversión de metanfetamina en Rice, Texas, donde residía.
El caso fue investigado por la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina del Sheriff del condado de Rockwall, el Departamento de Policía de Flower Mound, el Departamento de Policía de Garland y la Oficina del Sheriff del condado de Hunt, con la colaboración adicional del Departamento de Servicios Públicos de Texas y la Oficina del Sheriff del condado de Navarro.
Acusado de fraude al Infonavit es detenido por el ICE; Rafael Zaga Tawil cuenta con orden de aprehensión en México
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]