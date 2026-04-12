Cuernavaca.—La escena dio vuelta al país. Dos adolescentes inhalan polvo blanco y un tercer estudiante de bachillerato graba el reto para subirlo a las redes sociales.

El caso del CBTA 190 del municipio de Ocuituco, oriente de Morelos, confirma la presencia de las drogas en planteles educativos del estado, sea por consumo o por el trasiego en la periferia de la escuela, afirma la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), Adriana Pineda.

“Eso significa que el narcomenudeo está más presente que nunca, o en su caso, la inducción del consumo de las drogas entre los adolescentes”, dice.

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El “reto” ejecutado por los estudiantes la primera semana de marzo pasado puso a prueba el Programa Preventivo Escolar Calmécac, presentado en octubre de 2025 por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para prevenir adicciones en los alumnos de nivel secundaria y evitar que caigan en entornos de violencia.

El programa dará seguimiento a más de 80 mil jóvenes para acompañarlos en su desarrollo emocional y físico, a fin de que continúen sus estudios en entornos seguros, dijo la gobernadora y citó un prediagnóstico en estudiantes de secundaria y preparatoria, en cuyas mediciones no aparece el consumo de drogas: 20% consumen tabaco, 30% consumen alcohol, 34% consumen vapeadores, casi un 70% tiene malestar afectivo, 36% tiene baja competencia social, lo cual podría ser derivado del uso del celular, y otro 30% refirió venir de hogares conflictivos.

La confirmación sobre el narcomenudeo y la infiltración de la delincuencia en escuelas de educación pública fue ratificada en otro video colgado en redes sociales, en el que un estudiante de secundaria del municipio de Tlayacapan, oriente de Morelos, es “tableado” por negarse a comprar droga en el interior de su escuela.

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Las cifras del Tribunal Unitario de los últimos cinco años describen el desarrollo del narcomenudeo entre los menores. De 2021 a 2025 el sistema de justicia penal para adolescentes cifró 226 detenidos por ese delito. De ellos, 10 han sido de 14 años de edad, 36 de 15 años, 71 de 16 años y 109 de 17 años.

“De estos 226, al menos 137 manifestaron haber tenido algún consumo de sustancias ilícitas, lo que significa un 60% del total de los adolescentes procesados por el delito de narcomenudeo. Esto también es relevante porque algunos de ellos son procesados simultáneamente por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Armada de México”, sostiene la magistrada Adriana Pineda.

El caso cobra mayor relevancia en Morelos, porque la Secretaría de Gobernación elaboró un estudio para identificar el reclutamiento de menores por el crimen organizado, y los estados en alta incidencia delictiva en México. Morelos está entre las entidades con crecimiento de los menores en temas de narcomenudeo, y el municipio de alta incidencia es Cuernavaca.

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Ilustración: Liliana Pedraza

Reclutados por la delincuencia

En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad Pública en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, compareció ante el Congreso estatal y alertó que el crimen organizado recluta a menores de edad para realizar labores de sicariato o narcomenudeo.

Siete meses después en el CBTA, en la mañana del miércoles 4 de marzo, dos alumnos realizaron un juego de retos mediante la inhalación de la droga en polvo cristal, mientras un tercero grababa. Al otro día el video rompió las redes sociales y para el viernes la movilización de las autoridades escolares era extraordinaria; revisaron las cámaras de vigilancia del plantel e identificaron a sus alumnos y la droga.

En una reunión posterior, los estudiantes se dijeron arrepentidos y subrayaron que lo hicieron como “competencia” de consumo, aunque precisaron que algunos compañeros los obligaban a realizarlo.

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El caso sumó esfuerzos entre autoridades del CBTA y padres de familia y en una siguiente junta propusieron practicar pruebas antidoping a alumnos y maestros, cuyo costo podría ser cubierto entre la escuela y los padres de familia. También solicitaron mayor presencia de seguridad en los alrededores del plantel, mediante rondines y presencia policial; y la instalación o funcionamiento adecuado de cámaras de vigilancia dentro de la escuela.

Al cabo de 24 horas otro video sacudió la estructura educativa y a las autoridades del Pueblo Mágico de Tlayacapan, porque en las imágenes se ve a un adolescente colgado de los pies mientras recibe golpes en los glúteos con una tabla. El menor viste el uniforme de la Secundaria Técnica número 6 de ese municipio morelense.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojaron que el acto violento se cometió en un cuarto ajeno a la institución educativa. Uno de los padres de familia comentó a EL UNIVERSAL que ese video se lo envían a los alumnos que se niegan a comprar droga en la escuela. “Esto es lo que te puede pasar”, es la amenaza que acompaña el video, según los testimonios compartidos a esta corresponsalía.

Frente a la situación, el director de la escuela convocó a junta a los padres de familia para explicarles que todo lo que se ve en el video no corresponde al interior de la secundaria.

Jóvenes en las drogas

Los daños en la salud de los menores en Morelos por consumo de drogas fueron expuestos por el director de los Servicios de Salud, Rolando Nájera, al informar que la demanda de tratamiento en los seis centros especializados aumentó al menos 5%, y las sustancias de mayor consumo por los adolescentes son cocaína y marihuana.

Mientras tanto, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, Adriana Pineda, precisó que desde 2021 aumentaron los procesos contra menores por el delito de narcomenudeo. En el primer bimestre de este año suman 18 nuevos casos y siete son por narcomenudeo.

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Son 15 hombres y tres mujeres, 10 son de 17 años, cuatro de 16 años, dos de 15 años y dos de 14 años. De los 18 menores, 12 dijeron consumir algún tipo de sustancia ilícita. En primer lugar, marihuana, segundo cristal y tercero, marihuana y cristal. Dos tienen primaria, seis secundaria, seis preparatoria y cuatro no aportan el dato específico sobre su escolaridad.

El tema de los menores de edad vinculados a actividades de narcomenudeo lo acentuó la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Menores y Adolescentes por el Crimen Organizado, y refirió que en Morelos operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, escisiones de Los Beltrán Leyva, escisiones de Los Caballeros Templarios-La Familia Michoacana, grupo local o regional relevante y Los Viagra.

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