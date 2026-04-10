La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el programa dirigido a atender la salud mental de jóvenes “va muy avanzado”. Mientras que las guías diseñadas para estudiantes, maestros y padres de familia están “por salir” así como la atención y fortalecimiento de la línea de la vida.

“Ya está muy avanzado, ya avanza incluso los programas piloto que hemos desarrollado en las escuelas, sobre todo tercero de secundaria y las escuelas de educación media superior. Ya lo vamos a presentar, tenemos reunión la próxima semana y ahí ya cerramos el programa ya todos los lineamientos y ya lo podemos presentar aquí en la mañanera”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, la Mandataria explicó que los programas piloto ya comenzaron en algunas escuelas. Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementará pláticas sobre salud mental cada semana en todas las preparatorias públicas del país.

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“Que se hable de los problemas de las y de los jóvenes, ya se está utilizando esta hora semanal para orientar al no consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, pero ahora va a ser mucho más amplio hablar, en general de la situación de los jóvenes, lo que enfrentan las y los adolescentes, el uso racional, responsable de las redes sociales, es un trabajo muy integral”, aseguró.

Indicó que para esta estrategia nacional han participado psicólogos, profesionistas de servicio social de distintas instituciones y es coordinado entre la SEP y el área de prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicho programa se planteó tras el ataque armado perpetrado por un adolescente en la preparatoria Anton Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde dos maestras perdieron la vida. El 25 de marzo pasado, la presidenta calificó el caso como “muy doloroso” y señaló que la atención no debe limitarse únicamente a la sanción penal del responsable, sino abordar las causas sociales y psicológicas que enfrentan los jóvenes.

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