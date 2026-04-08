La IA no sustituye la terapia; esto dice la UNAM sobre sus riesgos en la salud mental

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en diversos ámbitos de la vida cotidiana alcanza ahora el terreno de la salud emocional, generando un debate sobre sus alcances y limitaciones.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el uso de herramientas automatizadas para tratar padecimientos como la depresión o la ansiedad no posee la capacidad de sustituir el criterio clínico de un profesional. Según especialistas de la Facultad de Psicología, el proceso terapéutico se basa en una alianza humana que la tecnología, por su naturaleza algorítmica, es incapaz de replicar de manera genuina.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la implementación de tecnologías digitales en salud mental debe regirse por principios de seguridad y supervisión humana estricta. La IA opera mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos para predecir respuestas, pero carece de la "comprensión fenomenológica" necesaria para entender el sufrimiento individual.

Al respecto, el organismo internacional subraya que el riesgo de recibir diagnósticos erróneos o sugerencias contraproducentes aumenta cuando el usuario interactúa con sistemas que no distinguen matices culturales o emocionales profundos.

Los riesgos de la deshumanización en el diagnóstico clínico

Uno de los principales peligros identificados por la máxima casa de estudios radica en la falta de responsabilidad ética de las máquinas. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA), un terapeuta humano posee la capacidad de intervenir en situaciones de crisis aguda (como tendencias de autolesión), mientras que una IA suele limitarse a respuestas programadas que no siempre detectan la urgencia real del caso.

"La IA no puede sustituir a tu terapeuta", afirma la publicación oficial de la UNAM, enfatizando que el contacto visual, el tono de voz y la escucha activa son componentes terapéuticos que los modelos de lenguaje actuales solo simulan.

Además, el manejo de la privacidad de los datos personales es una preocupación latente. De acuerdo con la Electronic Frontier Foundation (EFF), la información sensible compartida con un "chatbot" a menudo termina en servidores de empresas privadas, lo que vulnera el secreto profesional inherente a la práctica psicológica.

Según los expertos de la UNAM, la confidencialidad es la base del éxito en cualquier tratamiento, y la opacidad sobre cómo los algoritmos utilizan estas confesiones personales representa un riesgo de seguridad para el usuario que busca ayuda en un momento de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2030 la depresión será la tercera causa de discapacidad. Foto: Pixabay

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Hacia una regulación ética de la tecnología en salud

A pesar de que existen aplicaciones que funcionan como diarios de gratitud o herramientas de meditación, la distinción entre "bienestar digital" y "terapia clínica" es fundamental. Según el Consejo Internacional de Ciencias (ISC), la IA debe funcionar únicamente como un apoyo administrativo o una herramienta de monitoreo bajo la conducción de un experto, pero nunca como el agente principal de sanación.

De acuerdo con investigaciones publicadas por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon, la tecnología actual todavía presenta sesgos algorítmicos que pueden discriminar o malinterpretar las necesidades de grupos minoritarios.

En conclusión, la postura de la academia y de los organismos internacionales es clara: la tecnología es un complemento, no una solución definitiva. Al respecto, la UNAM sostiene que "la salud mental es un derecho que requiere la calidez y el juicio ético de otro ser humano". El uso de la IA en este campo exige una regulación estricta para asegurar que la eficiencia digital no opaque la seguridad del paciente, preservando la dignidad y la integridad de quienes enfrentan desafíos emocionales en la era de la automatización.

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