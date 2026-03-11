Más Información

¿Olvidaste los datos de tu cuenta Llave MX?; conoce el paso a paso para recuperar tu usuario

¿Olvidaste los datos de tu cuenta Llave MX?; conoce el paso a paso para recuperar tu usuario

¿Los químicos de la vida diaria alteran nuestras hormonas?; esto dice la UNAM

¿Los químicos de la vida diaria alteran nuestras hormonas?; esto dice la UNAM

¿Quién era Philip Westh?; la inquietante doble vida del vecino “modelo” que engañó a todos

¿Quién era Philip Westh?; la inquietante doble vida del vecino “modelo” que engañó a todos

SSC advierte sobre retos virales con uso de fuego; ¿cómo evitar caer en desafíos de redes sociales?

SSC advierte sobre retos virales con uso de fuego; ¿cómo evitar caer en desafíos de redes sociales?

CURP biométrico 2026: ¿quiénes deben sacarlo y cuál es la fecha límite?; esto se sabe

CURP biométrico 2026: ¿quiénes deben sacarlo y cuál es la fecha límite?; esto se sabe

El entorno moderno está saturado de que, aunque facilitan la vida diaria, poseen una estructura química capaz de "engañar" al cuerpo humano.

Estos agentes, conocidos como disruptores endocrinos, son el foco de una creciente preocupación académica y científica debido a su capacidad para interferir en la síntesis, transporte y acción de las hormonas naturales.

El jugo de zanahoria ayuda a equilibrar las hormonas y evita el acné. Fuente: Freepik.
El jugo de zanahoria ayuda a equilibrar las hormonas y evita el acné. Fuente: Freepik.

Lee también:

El mecanismo de los disruptores y su presencia en el hogar

De acuerdo con la Dra. Nayeli Rosas Reyes, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, estos químicos actúan como imitadores hormonales. Al ingresar al organismo, se unen a los receptores celulares y activan o bloquean señales biológicas críticas.

Esta interferencia es particularmente riesgosa porque, a diferencia de otros tóxicos, los disruptores pueden generar efectos nocivos incluso en dosis mínimas.

La exposición no es un evento aislado, sino una constante. La Endocrine Society (Sociedad de Endocrinología) señala que estas sustancias se localizan en una variedad alarmante de productos:

  • Bisfenol A (BPA): Común en revestimientos de latas de comida y plásticos de policarbonato.
  • Ftalatos: Utilizados para dar flexibilidad a los plásticos y fijar fragancias en cosméticos.
  • Parabenos: Empleados como conservadores en champús y cremas.
  • Retardantes de flama: Presentes en muebles y dispositivos electrónicos.

Según reportes técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada se asocia con un incremento en casos de obesidad, diabetes tipo 2 y diversos tipos de cáncer sensible a hormonas, como el de mama o próstata.

Foto: Captura de pantalla en UNAM
Foto: Captura de pantalla en UNAM

Lee también:

Consecuencias a largo plazo y medidas de mitigación

El impacto de estos químicos no se limita al individuo expuesto, sino que presenta riesgos transgeneracionales. La UNAM enfatiza que las etapas más críticas de vulnerabilidad son el desarrollo fetal y la infancia temprana.

Durante estos periodos, el sistema hormonal dicta la formación de órganos y tejidos; cualquier alteración en este "calendario" biológico puede derivar en problemas de fertilidad o trastornos del neurodesarrollo en la vida adulta.

Por su parte, el National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) de los Estados Unidos sostiene que la persistencia de estos compuestos en el medio ambiente dificulta su erradicación total, pero la modificación de hábitos reduce significativamente la carga química corporal.

Los expertos recomiendan evitar el uso de envases de plástico en el microondas, priorizar el consumo de alimentos frescos sobre los procesados y verificar las etiquetas de productos de higiene personal para evitar ingredientes como el triclosán o los ftalatos.

La comunidad científica coincide en que, si bien la industria química es pilar de la economía actual, es imperativo transitar hacia una "química verde" que priorice la salud pública sobre la durabilidad de los materiales.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]