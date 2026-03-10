¿Cuáles son las 3 plagas más comunes de las que debes cuidarte en temporada de calor?; descubre cómo evitarlas

La temporada de calor trae consigo días soleados, paisajes llenos de vegetación y altas temperaturas, sin embargo, también favorece la aparición de diversos insectos y animales que pueden convertirse en un problema dentro del hogar.

Durante esta época es común que aumenten las plagas, lo que puede afectar seriamente la higiene de tu casa, así como la salud de tu familia; debido a ello, conocer cuáles son las más comunes y cómo prevenirlas es clave para mantener tu hogar protegido.

A continuación, te diremos cuales son las tres plagas más comunes en temporada de calor y algunas recomendaciones prácticas para evitarlas.

¿Cuáles son las 3 plagas más comunes de las que debes cuidarte en temporada de calor?

Cucarachas

Las cucarachas son una de las plagas del hogar más frecuentes durante los meses cálidos, ya que estos insectos buscan lugares húmedos y con acceso a comida, por lo que suelen aparecer en cocinas, baños y drenajes.

Para evitar cucarachas en casa, es importante mantener la limpieza, no dejar restos de comida expuestos y sellar grietas o rendijas por donde puedan ingresar. Asimismo, es recomendable sacar la basura diariamente y mantener los alimentos en recipientes herméticos.

Chinches

Las chinches de cama también pueden proliferar durante la temporada de calor, especialmente en ambientes con mucho movimiento de personas, como el transporte público, hoteles, cines, escuelas, etc. Estos insectos se esconden en colchones, ropa o muebles y pueden provocar picaduras y molestias en la piel.

Para evitar plagas de chinches, es recomendable revisar colchones, lavar la ropa con agua caliente después de viajar y aspirar frecuentemente áreas donde puedan esconderse.

Mosquitos

Otra de las plagas en temporada de calor son los mosquitos, los cuales se reproducen en lugares con agua estancada, además de causar molestias con sus picaduras, pueden transmitir enfermedades como dengue o chikungunya.

Para evitar mosquitos, es fundamental eliminar recipientes con agua acumulada, limpiar patios y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. El uso de repelentes y ventiladores también ayuda a reducir su presencia dentro del hogar.

