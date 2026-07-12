En el hogar, la limpieza es un cuento de nunca acabar, pues cuando parece que has culminado una tarea, otra área se convierte en un punto que necesita atención.

Entre desperdicios de comida, humedad, el calor de la temporada o los desechos de basura del baño, abrir un bote tras varios días de almacenar restos puede convertirse en una experiencia desagradable, provocando una fuente inesperada de malos olores capaz de arruinar hasta la limpieza más profunda en cualquier hogar.

La buena noticia es que no siempre hace falta recurrir a productos agresivos o costosos para combatir este problema. Si buscas que tu casa no se impregne de olores indeseables, esta receta ecológica puede convertirse en tu nueva aliada. Fácil de preparar, económica y amigable con el medio ambiente, promete devolverle la dignidad a ese bote de basura que, hasta ahora, parecía una causa perdida.

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Los botes de basura suelen convertirse en una fuente de malos olores en el hogar. Foto: Unspalsh

¿Qué necesitas para hacer tu aromatizante ecológico para el bote de basura?

De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" hecho por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de eliminar el mal olor de tus botes de basura:

Ingredientes:

1 taza de bicarbonato

1 cucharadita de aceite de árbol de té

Opcional: Vinagre blanco

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El aceite de árbol de té tiene fuertes propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antiinflamatorias. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Preparación y uso:

Paso opcional:

Antes de colocar la mezcla enjuaga bien el bote de basura con vinagre blanco y déjalo secar al sol. Es recomendable repetir este paso con frecuencia para obtener mejores resultados en la eliminación de malos olores.

Paso 1:

Mezcla el bicarbonato y el aceite esencial en un recipiente pequeño asegurándote de deshacer bien los grumos con un tenedor.

Paso 2:

Retira la bolsa (o el forro) que esté colocada en el bote de basura y espolvorea la mezcla en la base. Intenta lograr que cubra toda la superficie del fondo del bote.

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Paso 3:

Deja la mezcla en el bote y coloca una bolsa limpia como normalmente lo harías. ¡Y LISTO!

Nota: Puedes duplicar o triplicar las cantidades de la mezcla si consideras que necesitas más para cubrir la superficie del fondo de tu bote.

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