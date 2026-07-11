El baño es una de las áreas que más tiende a ensuciarse, tanto por el uso constante como por su propósito. Mantenerlo limpio y libre de residuos u olores es una tarea importante para conservar un ambiente higiénico y agradable en el hogar.

La limpieza de los azulejos o la tina juega un papel crucial en esta labor del aseo, sin embargo, muchos productos comerciales tienen sustancias químicas que a lo largo del tiempo pueden resultar agresivas y tener efectos en la salud de las familias y en el medio ambiente.

Ante esto, las mezclas caseras se vuelven cada vez más populares, pues resultan efectivas, seguras y son ecológicas. Por ello, aquí te contamos cómo preparar tu propio limpiador de azulejos y tinas, el cual ayuda a eliminar las manchas, los residuos y la suciedad sin exponerte a químicos fuertes o sustancias tóxicas peligrosas.

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Esta sencilla mezcla dejará tus azulejos relucientes. Foto: limpiezalia

¿Cómo preparar tu limpiador para azulejos y tinas ecológico?

De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera:

Ingredientes

Vinagre blanco

Bicarbonato o sal no yodada

Necesitarás vinagre blanco y bicarbonato o sal no yodada. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar tus azulejos con la mezcla?

Paso 1:

Para remover la mugre o suciedad acumulada en los azulejos de una regadera o tina, aplica el vinagre directamente a una esponja y pasa sobre la superficie que se desea limpiar.

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Paso 2:

Echa el bicarbonato o la sal no yodada sobre la zona, este ingrediente funcionará como "detergente". Luego talla el área deseada con una esponja húmeda hasta que la suciedad comience a retirarse.

Paso 3:

Una vez que hayas terminado de fregar la superficie, enjuágala con agua limpia. Puedes repetir el proceso si consideras que no se retiró toda la suciedad.

Foto: Pixabay

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