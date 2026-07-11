Durante la edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA, la originalidad de cada afición se robó parte del show fuera de la cancha. Es por eso que entre porras y vitoreos únicos, llamó la atención global la peculiar coreografía de celebración de los hinchas noruegos.

El llamado "Viking Row" o “remo vikingo”, más allá de movimientos acompañados por el grito colectivo que une a la nación nórdica, esta coreografía ya es parte de un ritual que distingue a la afición de Noruega. Por este motivo, a continuación te contamos el significado que hay detrás de esta porra.

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Selección de Noruega en Mundial de 2026 - Foto: AFP

¿Qué significado tiene "Viking Row"?

La celebración rinde homenaje a la herencia marítima e histórica del país como un símbolo de unidad resaltando el esfuerzo en conjunto y el júbilo colectivo hacia su selección.

Consiste en sentarse hombro con hombro, moviendo el torso hacia adelante y atrás al unísono, mientras se simula remar en un barco antiguo, mientras gritan “¡ro!” (que significa "¡rema!" en noruego) al ritmo de un tambor.

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Erling Haaland leads the Viking Row as Norway beats Brazil 2-1 pic.twitter.com/9NSh8burQb — positive side of X 🌞 (@positivityofx) July 6, 2026

De acuerdo con medios internacionales, el origen de la porra se le atribuye a Ole Froystad, un profesor noruego que se basó en la cultura y en las tradicionales canciones infantiles de su país.

"Es una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás. Hace mil años, los vikingos remaban. Arriaban las velas y remaban para llegar a la orilla. Y lo hacían justo antes de la batalla", declaró a CNN.

Asimismo, ha generado debate en redes sociales por su originalidad, pues algunos internautas mencionan que hay antecedentes históricos que sugieren que los antiguos vikingos no remaban, sino que solo navegaban sobre sus embarcaciones.

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