Con motivo del partido de Noruega contra Inglaterra, en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en redes sociales la afición mexicana se declaró fan del jugador número 9 de la Selección de Noruega y volvió tendencia a Erling Haaland.

Las divertidas ediciones donde aparece el delantero como el 'vengador' del Tri, al enfrentarse esta tarde ante el equipo que eliminó a la Selección Mexicana, desataron una divertida ola de memes.

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Erling Haaland con la selección de Noruega, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP

Los mejores memes de Erling Haaland desata

Desde muy temprano, la afición mexicana se hizo presente en redes sociales para respaldar a Noruega.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

Asimismo, los recuerdos de la eliminación de México el pasado domingo no se hizo esperar.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

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Cientos de internautas de México y Latinoamérica se unieron en apoyo a Noruega.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

La evolución de las tendencias en redes sociales, abrió un tema de debate este sábado.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

Hasta el Pato Merlín se volvió fan de Erling Haaland.

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El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

La afición mexicana reiteró que Haaland será el 'vengador' del Tri.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

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