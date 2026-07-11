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Con motivo del partido de Noruega contra Inglaterra, en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en redes sociales la afición mexicana se declaró fan del jugador número 9 de la Selección de Noruega y volvió tendencia a Erling Haaland.
Las divertidas ediciones donde aparece el delantero como el 'vengador' del Tri, al enfrentarse esta tarde ante el equipo que eliminó a la Selección Mexicana, desataron una divertida ola de memes.
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Los mejores memes de Erling Haaland desata
Desde muy temprano, la afición mexicana se hizo presente en redes sociales para respaldar a Noruega.
Asimismo, los recuerdos de la eliminación de México el pasado domingo no se hizo esperar.
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Cientos de internautas de México y Latinoamérica se unieron en apoyo a Noruega.
La evolución de las tendencias en redes sociales, abrió un tema de debate este sábado.
Hasta el Pato Merlín se volvió fan de Erling Haaland.
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La afición mexicana reiteró que Haaland será el 'vengador' del Tri.
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