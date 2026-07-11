Tendencias | 11-07-26 | 15:10 | Actualizada | 11-07-26 | 15:20 |

Con motivo del partido de , en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en redes sociales la afición mexicana se declaró fan del jugador número 9 de la Selección de Noruega y volvió tendencia a .

Las divertidas ediciones donde aparece el delantero como el 'vengador' del Tri, al enfrentarse esta tarde ante el equipo que eliminó a la Selección Mexicana, desataron una divertida ola de memes.

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Erling Haaland con la selección de Noruega, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP
Erling Haaland con la selección de Noruega, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP

Los mejores memes de Erling Haaland desata

Desde muy temprano, la afición mexicana se hizo presente en redes sociales para respaldar a Noruega.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales
El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

Asimismo, los recuerdos de la eliminación de México el pasado domingo no se hizo esperar.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales
El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

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Cientos de internautas de México y Latinoamérica se unieron en apoyo a Noruega.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales
El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

La evolución de las tendencias en redes sociales, abrió un tema de debate este sábado.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales
El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

Hasta el Pato Merlín se volvió fan de Erling Haaland.

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El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales
El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

La afición mexicana reiteró que Haaland será el 'vengador' del Tri.

El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales
El humor se hizo presente previo al partido de Noruega contra Inglaterra. Fotos: Redes Sociales

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