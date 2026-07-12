A un año de la desaparición de Ana Ameli, sus familiares y colectivos de búsqueda realizaron una marcha hacia el Ángel de la Independencia, donde colocaron un memorial con la frase “México, campeón en desaparición, más de 135 mil en 2026”.

Ana Amelí no ha sido localizada desde el 12 de julio de 2025 después de haber realizado senderismo en el Pico del Águila, en la zona del Ajusco.

A un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, marchan al Ángel de la Independencia; colocan memorial. Foto: Karla Guerrero| El Universal

Con carteles, veladoras y con el grito “Ana Amelí, escucha, tu madre está en la lucha”, el colectivo realizó una caminata desde la Glorieta del Ahuehuete hasta el Ángel de la Independencia, donde cruzó las rejas metálicas para ingresar al pie del monumento.

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Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, recordó cómo empezó la travesía para localizar a su hija hace un año.

A un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, marchan al Ángel de la Independencia; colocan memorial. Foto: Karla Guerrero| El Universal

“Hoy hace 365 días una llamada cambió mi vida como madre, la vida de una familia. El pasado 12 de julio de 2025, pasadas las siete de la tarde, nos dimos cuenta de que Amelí, una estudiante de 19 años, que había salido como cualquier joven a disfrutar de una caminata a un hermoso lugar en el Ajusco, no contestaba el teléfono, no se veía que contestara mensaje alguno, solo silencio”, refirió.

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Gámez indicó que al inicio de la búsqueda se pensó en un accidente, pero dijo que tres meses después la Fiscalía de Desaparecidos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aceptaron que había presencia de cuerpos delictivos y crimen organizado en esa zona del Ajusco.

“Hasta entonces, después de su desaparición, deciden iniciar una investigación como nunca, pero con cero resultados como siempre”, aseveró.

A un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, marchan al Ángel de la Independencia; colocan memorial. Foto: Karla Guerrero| El Universal

Ante el grupo de policías que apareció por los trabajos para colocar el memorial bajo el Ángel de la Independencia, la madre de Ana Ameli calificó que esa acción no es un delito, como según le habían notificado a ella los uniformados.

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“Esto es un recordatorio de todo el dolor que nos han causado a más de 365 días sin mi hija”, acusó.

A un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, marchan al Ángel de la Independencia; colocan memorial. Foto: Karla Guerrero| El Universal

Finalmente, un hombre, que se identificó como Arturo Carrasco, realizó una oración junto al memorial en referencia a la joven desaparecida y a las personas no localizadas en México.

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