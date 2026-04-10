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Después de que reportó un incendio en la refinería de Dos Bocas, la presidenta informó que no hay daños en las instalaciones ni tampoco personas lesionadas.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en, señaló que estaba por determinarse la causa del incendio de este jueves, además de que Pemex ya hacía una revisión con un análisis técnico: “Probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora (...)”.

Aseguró que el incendio fue controlado entre dos horas y dos horas y media, y de inmediato llegaron los servicios de emergencia y personal de Pemex y de otras dependencias, así como el gobierno de Tabasco.

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“Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas”, dijo.

Sheinbaum Pardo recordó que semanas atrás hubo un incendio afuera de la refinería en el que fallecieron personas, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) hace una investigación.

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