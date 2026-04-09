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Un fuerte incendio se registró la tarde de este jueves en la bodega de coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco. Petróleos Mexicanos () informó que cuerpos de emergencia de la zona atienden el siniestro.

La empresa indicó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

En redes sociales circulan videos del incidente, en los que se observa una intensa columna de fuego y humo, además de escucharse las alarmas activadas en el complejo.

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Cabe recordar que el pasado 18 de marzo un vehículo explotó en las inmediaciones de la , lo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, quienes trabajaban para una empresa de seguridad que presta servicios a Pemex.

El siniestro se originó tras fuertes lluvias que provocaron el desborde y estancamiento de aguas aceitosas, las cuales posteriormente se incendiaron en el exterior de la instalación. Pemex señaló colabora con autoridades para esclarecer las causas.

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Ya se han reportado dos derrames alrededor de esta instalación que costó 21 mil millones de dólares oficialmente con un sobrecosto de cerca de 150%.

Estas instalaciones están diseñadas para procesar incluso hasta el coque el cual es el que está incendiando.

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